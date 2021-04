EK je ochotná pristúpiť na kompromis v spore o clá s USA

Brusel 11. apríla (TASR) - Európska komisia signalizovala vôľu pristúpiť na kompromis v súvislosti so sporom o clá s USA. Informoval o tom nemecký časopis Der Spiegel.



„Navrhli sme pozastavenie všetkých recipročných ciel na šesť mesiacov s cieľom nájsť riešenie počas rokovaní,“ uviedol pre Der Spiegel viceprezident komisie Valdis Dombrovskis.



„To by vytvorilo potrebný priestor na nádych pre priemyselné odvetvia a zamestnancov na oboch stranách Atlantiku,“ dodal Dombrovskis.



Bývalý americký prezident Donald Trump uvalil clá na dovoz ocele a hliníka z Európy a aj na ďalší tovar (olivový olej, vína, syry a iné produkty). V rámci odvety zaviedla Európska únia (EÚ) clá na širokú škálu výrobkov zo Spojených štátov, od motoriek cez džínsy po ďalšie položky.



Politici zodpovední za obchodnú politiku Washingtonu pôvodne naznačili, že nová administratíva prezidenta Joe Bidena sa bude držať ciel jeho predchodcu.