Londýn 3. apríla (TASR) - Ekonomická aktivita v eurozóne v marci skolabovala, pretože snahy o zastavenie šírenia nového koronavírusu prinútili vlády na celom kontinente, aby zatvorili obrovské časti svojich ekonomík, od obchodov cez továrne až po reštaurácie. Ukázali to v piatok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Medzitým sa novým koronavírusom infikovalo viac ako milión ľudí na celom svete. Pandémia paralyzovala ekonomiky, keďže spotrebitelia, ktorí musia byť doma, sa okrem zdravia obávajú aj o istotu zamestnania, preto obmedzili svoje výdavky.



Podľa spresneného prieskumu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v marci prepadol až na 29,7 bodu z februárových 51,6 bodu. To bol jeho najstrmší pád od začiatku prieskumov v júli 1998 a rekordné minimum. Spresnený index je ešte nižší ako 31,4 bodu pri predbežnom odhade.



Predchádzajúce minimum bolo zaznamenané vo februári 2009, keď index dosiahol 36,2 bodu. Hodnota indexu nižšia ako 50 bodov signalizuje, že dané odvetvie nerastie, ale klesá.



Podľa hlavného ekonóma IHS Markit Chrisa Williamsona marcové údaje signalizujú, že ekonomika eurozóny sa už zmenšuje. Odhaduje, že medziročné tempo jej poklesu sa blíži k 10 %, pričom v najbližšej budúcnosti sa situácia ešte zhorší.



Prieskum potvrdil, že dopyt sa prepadol najrýchlejšie v histórii prieskumov. Príslušný čiastkový index klesol na 27,7 z 51,2 bodu a bol tiež nižší ako 29,5 bodu pri rýchlom odhade.



Podobne aj PMI dominantného sektora služieb sa po spresnení v marci znížil viac, a to na 26,4 namiesto 28,4 bodu z 52,6 bodu vo februári, čím prekonal predchádzajúce minimum na úrovni 39,2 bodu z februára 2009.



Spresnený PMI výrobného sektora eurozóny sa v marci znížil na 44,5 bodu z februárových 49,2 bodu. Dosiahol tak menšiu hodnotu ako 44,8 bodu pri rýchlom odhade a najnižšiu za 92 mesiacov.



Williamson pripomenul, že pandémia zvlášť tvrdo zasiahla sektor služieb, keďže cestovanie je zablokované a reštaurácie, hotely a ďalšie služby sú zatvorené.



Vzhľadom na to, že blokády budú pravdepodobne nejaký čas trvať, optimizmus úplne "vyschol", podotkol Williamson.



Čiastkový index očakávaní podnikateľov v sektore služieb sa v marci znížil takmer na polovicu, na 33,5 zo 61,3 bodu vo februári, čo je 8 bodov menej ako pri predchádzajúcom rekordnom minime v novembri 2008.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo všetkých sa kombinovaný PMI v marci prepadol na historické minimá s výnimkou Írska, kde dosiahol najnižšiu úroveň za 131 mesiacov.



Práve Írsko malo v marci najvyšší kombinovaný PMI, a to 37,3 bodu. Nasledovalo Nemecko s 35 bodmi, Francúzsko (28,9 bodu), Španielsko (26,7 bodu) a Taliansko (20,2 bodu).