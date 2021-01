Ekonomika eurozóny by mala rásť tento rok slabšie, než sa čakalo

Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) – Ekonomika eurozóny, ktorá zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu, by mala tento rok zaznamenať zotavenie, jeho tempo však bude slabšie, než sa očakávalo na jeseň minulého roka. Poukázal na to nový prieskum Európskej centrálnej banky medzi profesionálnymi prognostikmi.



Štvrťročný prieskum ukázal, že hrubý domáci produkt eurozóny vzrastie tento rok o 4,4 %. V ostatnom prieskume zverejnenom v októbri počítali prognostici so zotavením na úrovni 5,3 %.



V roku 2022 by sa tempo rastu ekonomiky malo podľa prognostikov spomaliť na 3,7 %, čo však znamená zlepšenie prognózy z októbra minulého roka. V nej prognostici odhadovali rast ekonomiky eurozóny v roku 2022 na úrovni 2,6 %. V roku 2023 potom počítajú s rastom HDP eurozóny na úrovni 1,9 %.



Čo sa týka inflácie, tento rok by spotrebiteľské ceny v eurozóne mali podľa najnovšieho odhadu prognostikov vzrásť o 0,9 %. V budúcom roku očakávajú zrýchlenie miery inflácie na 1,3 % a v roku 2023 by spotrebiteľské ceny mali vzrásť o 1,5 %.