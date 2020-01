Ekonomika eurozóny sa vo 4. štvrťroku spomalila

Luxemburg 31. januára (TASR) - Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa vo 4. štvrťroku spomalilo. Hrubý domáci produkt (HDP) regiónu sa v posledných troch mesiacoch 2019 zvýšil medzikvartálne len o 0,1 % po náraste o 0,3 % v predchádzajúcom 3. štvrťroku. Ukázal to v piatok predbežný odhad európskeho štatistického úradu Eurostat.



Aj v prípade celej Európskej únie (EÚ) sa výkon ekonomiky vo 4. kvartáli zvýšil len o 0,1 % po náraste o 0,3 % v období júl - september 2019.



V medziročnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy vzrástol HDP eurozóny za tri mesiace do konca decembra 2019 o 1 % a celej EÚ o 1,2 %. To je tiež menej ako v predchádzajúcom 3. kvartáli, keď sa HDP euroregiónu zvýšil o 1,2 % a EÚ o 1,4 %.



Podľa prvého odhadu za celý rok 2019 vzrástla ekonomika regiónu, ktorý platí eurom, o 1,2 % a celej EÚ o 1,4 %.