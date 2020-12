Brusel 4. decembra (TASR) - Ekonomika eurozóny v tomto 4. štvrťroku opäť klesne, pretože obnovené blokády na spomalenie šírenia nového koronavírusu tlmia jej aktivitu. A do dvoch rokov sa vráti na predkrízovú úroveň. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Reuters medzi poprednými ekonómami, podľa ktorého sa hospodárstvo menového bloku do dvoch rokov vráti na predkrízovú úroveň.



Nádeje na vakcínu proti novému koronavírusu a ďalšia podpora zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) tento mesiac znamenajú, že respondenti v prieskume, ktorý sa uskutočnil od 26. novembra do 2. decembra, zlepšili svoje prognózy pre eurozónu.



Očakáva sa, že na budúci rok budú v eurozóne distribuované vakcíny a väčšina obmedzení bude zrušená počas 2. štvrťroka. Výsledkom by mal byť rast hospodárstva eurozóny v budúcom roku o približne 5 % a návrat na úroveň pred vypuknutím ochorenia COVID-19 začiatkom roku 2022. Uviedol to Andrew Kenningham, hlavný analytik spoločnosti Capital Economics.



Pripomenul však, že táto prognóza stále obsahuje veľké riziká. Mohla by totiž prísť aj tretia vlna pandémie, distribúcia vakcín by mohla naraziť na politické alebo logistické problémy a vlády by mohli pomalšie zmierňovať obmedzenia. Na druhej strane, vakcíny môžu byť efektívnejšie alebo ich distribúcia môže byť ľahšia, ako sa očakáva.



Takmer 80 % alebo 36 zo 45 respondentov, ktorí odpovedali na ďalšiu otázku, uviedlo, že ekonomika sa vráti na predkrízovú úroveň do dvoch rokov.



To bol zásadný obrat oproti očakávaniam v augustovom prieskume, keď vyše 70 % ekonómov uviedlo, že dosiahnutie tejto úrovne bude trvať dva alebo viac rokov.



Širší prieskum zase odhalil, že ekonomika eurozóny po poklese o 2,6 % v tomto 4. štvrťroku v prvých troch mesiacoch 2021 vzrastie o 1,1 % a nie o 0,8 %, ako experti odhadovali v minulom prieskume. Predpovedali tiež, že v 3. kvartáli 2021 sa jej rast zrýchli na 2 % a v 3. štvrťroku sa, naopak, spomalí na 1,8 %.



V augustovom prieskume pritom ešte odhadovali rast ekonomiky v období apríl - jún 2021 o 1,8 % a júl - september o 1,2 %.



Pokiaľ ide o výkon eurozóny za celý rok, experti odhadujú, že jej ekonomika tento rok klesne o 7,4 % a v roku 2021 vzrastie o 5 %, čo sa oproti minulému prieskumu nezmenilo. Ale prognózu na rok 2022 zvýšili na 3,5 % z 3,1 %.



Toto oživenie sa však nepremietne do inflácie, ktorá by mala zostať hlboko pod 2 % cieľovou úrovňou ECB. Experti v priemere predpovedali infláciu 0,3 % v roku 2020, 0,9 % v roku 2021 a 1,3 % v roku 2022.



Inflácia v eurozóne zostala v novembri v zápornom pásme, už štvrtý mesiac po sebe, a bude tak pravdepodobne stredobodom pozornosti, keď sa budúci týždeň stretne Rada guvernérov ECB.



ECB začala strategické preskúmanie inflácie, ktorá sa roky drží pod jej cieľovou úrovňou, a takmer 80 % respondentov uviedlo, že ECB zmení svoj inflačný cieľ. Väčšina z nich sa pritom domnieva, že ECB umožní väčšiu odchýlku od 2 % hranice alebo zavedie cieľový rámec pre infláciu podobne ako americký Federálny rezervný systém.



Očakávajú tiež, že ECB na svojom zasadnutí 10. decembra zvýši nákupy dlhopisov spojených s pandémiou o 500 miliárd eur a predĺži tento program o šesť mesiacov do decembra 2021.