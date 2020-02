Ekonomika Fínska vo štvrtom kvartáli klesla

Helsinki 28. februára (TASR) – Fínska ekonomika vo 4. kvartáli minulého roka klesla, prvýkrát za viac než rok, pričom pokles bol omnoho väčší, než sa pôvodne odhadovalo. Uviedol to v piatok fínsky štatistický úrad, ktorý zverejnil revidované údaje.



Podľa úradu hrubý domáci produkt Fínska klesol vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,7 %. To je omnoho výraznejší pokles, než naznačovali predbežné údaje. Podľa tých ekonomika Fínska klesla o 0,4 %.



Vývoj v poslednom štvrťroku minulého roka predstavuje prvý pokles ekonomiky za päť kvartálov. V 3. štvrťroku zaznamenala ekonomika Fínska 0,4-percentný rast.



Medziročne fínska ekonomika vo 4. kvartáli vzrástla o 0,4 %. Aj to znamená výrazne horší výsledok než v 3. štvrťroku, v ktorom vzrástla o 1,9 %.