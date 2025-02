Ekonomika Mexika klesla vo 4. kvartáli prvýkrát za tri roky

Mexiko 21. februára (TASR) - Ekonomika Mexika zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka medzikvartálny pokles, prvý za viac než tri roky. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje mexického štatistického úradu, ktoré zverejnili agentúry Reuters a Bloomberg. Navyše centrálna banka očakáva tento rok výrazne slabší vývoj hospodárstva. V porovnaní s celoročným rastom ekonomiky za minulý rok odhaduje, že v tomto roku bude ekonomika rásť polovičným tempom.



Štatistický úrad INEGI zverejnil, že hrubý domáci produkt (HDP) Mexika klesol vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %. Údaj, ktorým štatistici potvrdili predbežný odhad z konca januára, znamená prvý medzikvartálny pokles mexickej ekonomiky od 3. štvrťroka 2021.



Vývoj celkovej ekonomiky výrazne ovplyvnil pokles primárneho sektora, ktorý zahrnuje ťažobný sektor, poľnohospodárstvo a rybolov. Pokles v tejto oblasti dosiahol 8,5 %. Okrem toho klesla aj aktivita vo výrobnom sektore, a to o 1,5 %. Sektor služieb zaznamenal rast, avšak iba slabý, a to na úrovni 0,2 %.



V medziročnom porovnaní ekonomika Mexika vzrástla o 0,5 %, zatiaľ čo v 3. štvrťroku rast predstavoval 1,6 %. Za celý rok potom vzrástla o 1,2 %, čo je zasa najslabší rast od roku 2020.



Tento rok bude podľa odhadov mexickej centrálnej banky situácia podstatne horšia, keďže nový americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obchodný deficit USA prostredníctvom vysokých dovozných ciel. Banka tento týždeň zverejnila, že v roku 2025 očakáva rast mexickej ekonomiky iba o 0,6 %, teda na polovičnej úrovni v porovnaní s rokom 2024, ako aj v porovnaní s pôvodnou prognózou. Navyše nevylučuje ani pokles hospodárstva, ktorý by mohol dosiahnuť 0,2 %.



"Hlavnou hrozbou zostáva riziko colnej vojny," povedal Andres Abadia zo spoločnosti Pantheon Macroeconomics. Poukázal tak na Trumpove plány uvaliť vysoké dovozné clá na mexické výrobky. USA sú pritom hlavným obchodným partnerom Mexika.