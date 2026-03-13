< sekcia Ekonomika
Ekonomika USA vzrástla vo 4. kvartáli o 0,7 %
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Ekonomika Spojených štátov sa na konci minulého roka prekvapivo prudko spomalila. Dôvodom boli negatívne dôsledky 43-dňového jesenného obmedzenia činnosti (shutdown) federálnej vlády. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Hrubý domáci produkt (HDP) v poslednom kvartáli 2025 medziročne vrástol o 0,7 %, uviedlo v piatok americké ministerstvo obchodu. Výrazne tak revidovalo svoj prvý odhad, ktorý počítal s expanziou o 1,4 %. Ekonómovia očakávali, že revízia zvýši tempo rastu na 1,5 %.
Výdavky a investície federálnej vlády sa pre shutdown prepadli o 16,7 %, čo znížilo rast o 1,16 percentuálneho bodu.
Spotreba domácností vo 4. kvartáli stúpla o 2 % po +3,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Firemné investície mimo bývania vzrástli o 2,2 %, čo pravdepodobne súvisí s investíciami do umelej inteligencie, no tempo bolo slabšie než v predchádzajúcom kvartáli.
Export medziročne padol o 3,3 %, čo je výraznejší pokles, než signalizoval prvý odhad.
Za celý rok 2025 vzrástol HDP o 2,1 %, čo bolo mierne pod pôvodným odhadom +2,2 %. Tempo expanzie sa tak spomalilo z 2,8 % v roku 2024 a z 2,9 % v roku 2023.
