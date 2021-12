Ekonómovia nepočítajú v roku 2022 s veľkými akvizíciami

New York 4. decembra (TASR) - Veľké fúzie a akvizície zo strany verejne obchodovaných spoločností sa v budúcom roku neočakávajú. Dôvodom sú americké regulačné úrady, ktoré šance na realizáciu transakcií znižujú.



V tomto roku zaznamenali fúzie a akvizície rekordné hodnoty. Podporilo ich zotavovanie ekonomiky a lacné peniaze na financovanie transakcií. Ku koncu 3. štvrťroka dosiahla hodnota fúzií a akvizícií vo svete podľa spoločnosti Refinitiv viac než 4,3 bilióna USD (3,81 bilióna eur) a poradenská spoločnosť KPMG v októbri uviedla, že za celý rok nie je vylúčený rekord 6 biliónov USD. Na porovnanie, v roku 2020 dosiahla celosvetová hodnota fúzií a akvizícií 3,6 bilióna USD.



Ako však uviedli ekonómovia na konferencii Reuters Next tento týždeň, obrovský akvizičný apetít firiem začínajú brzdiť americké regulačné úrady. Tie využívajú všetky prostriedky na to, aby proces uzatvárania dohôd spomalili a transakcie nakoniec zrušili.



"V dohľadnom období veľké kontrakty neočakávam," povedal Robert Kindler z banky Morgan Stanley s tým, že každý kontrakt podlieha v súčasnosti dôslednému preverovaniu. Ako dodal Scott Barshay z právnickej firmy Paul Weiss, k taktike regulačných úradov patria rozsiahle požiadavky na informácie a ďalšie administratívne prekážky na uzatvorenie dohody. Kindler predpokladá, že v roku 2022 sa medzi verejne obchodovanými spoločnosťami uskutoční menej než 10 fúzií/akvizícií v hodnote nad 10 miliárd USD.



Americká administratíva sa obáva, že nekontrolované transakcie prispievajú k oslabovaniu konkurencie v kľúčových hospodárskych sektoroch a zhoršovaniu možností výberu pre spotrebiteľov. V súčasnosti sa pracuje na štúdii o prípadnej reforme zákonov v oblasti hospodárskej súťaže.



(1 EUR = 1,1291 USD)