Európska únia a USA ďalej rozmrazujú napätie v obchode

Brusel 4. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) a Spojené štáty v piatok signalizovali ďalšie "rozmrazenie" obchodného napätia. Dohodli sa totiž na obnovení obchodu s mušľami a ustricami po vyše desaťročnej prestávke.



Španielsko a Holandsko budú môcť vyvážať mušle do Spojených štátov, zatiaľ čo americké štáty Massachusetts a Washington budú môcť zase exportovať svoje mäkkýše do EÚ od konca februára. Obchod s nimi bol v roku 2011 pozastavený pre rozdielne normy na oboch stranách Atlantiku, informuje TASR na základe správy AFP.



„Ukazuje to, že naše úsilie o vytvorenie pozitívnej a perspektívnej obchodnej agendy so Spojenými štátmi sa vypláca,“ vyhlásil v tejto súvislosti komisár EÚ pre obchod Valdis Dombrovskis.



Dodal, že dohoda o mäkkýšoch nasleduje po zmiernení obchodných sporov týkajúcich sa výrobcov lietadiel Airbus a Boeing a ciel na dovoz európskej ocele a hliníka do USA.



Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová označila tiež dohodu za „pozitívny krok v obchodných vzťahoch medzi Spojenými štátmi a EÚ“, ktoré sa podľa nej vláda USA snaží posilniť.



Po rokoch rokovaní sa Európska komisia a americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) dohodli, že budú považovať systémy bezpečnosti potravín v dvoch štátoch EÚ a dvoch štátoch USA za rovnocenné. Je to vôbec prvýkrát, čo FDA poskytol štatút rovnocennosť pre výrobky z EÚ, ktoré vstupujú na trh v USA.



Podľa americkej vlády vyviezli Spojené štáty vlani do EÚ morské plody v hodnote 900 miliónov dolárov (785,07 milióna eur).



(1 EUR = 1,1464 USD)