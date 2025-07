EÚ a USA sa snažia o dosiahnutie dohody do 9. júla

Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia a americká administratíva pracujú na dosiahnutí obchodnej dohody pred vypršaním kľúčového termínu 9. júla. Uviedli to v pondelok predstavitelia Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálu businesstimes.



Prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump mali v nedeľu (6. 7.) „dobrú výmenu názorov“, povedal v pondelok hovorca Komisie Stefan De Keersmaecker počas tlačového brífingu.



Zdôraznil pritom, že cieľom EÚ je uzavrieť obchodnú dohodu s Washingtonom do 9. júla a dodal, že na všetkých úrovniach sa „pracuje“ na dosiahnutí dohody.



„Chceme dosiahnuť dohodu s USA. Chceme sa vyhnúť clám. Veríme, že spôsobujú bolesť. Chceme dosiahnuť výsledky, z ktorých budú mať prospech všetci, nie výsledky, z ktorých budú mať prehru všetci,“ vyhlásil.



Podľa Trumpovej administratívy dostanú obchodní partneri, ktorí do 9. júla nedosiahnu dohodu s USA, oznámenia o vyšších clách. Tie by mali nadobudnúť účinnosť 1. augusta.



EÚ a USA sa snažia predísť potenciálnemu narušeniu obchodnej výmeny, čo bude mať negatívny vplyv na ekonomiky na oboch stranách Atlantiku.



Komisia, ktorá riadi obchodnú politiku 27-členného bloku, rokuje so Spojenými štátmi už veľa mesiacov. Ak sa jej nepodarí dosiahnuť dohodu, plošné americké clo na dovoz sa v prípade EÚ zdvojnásobí na 20 % alebo dokonca viac, keďže Trump v jednom momente pohrozil Bruselu clom vo výške 50 %.



Komisia zároveň upozornila, že nech sa stane čokoľvek, nerovnováha v obchode medzi EÚ a USA pretrvá.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa v uplynulých mesiacoch niekoľkokrát stretol a telefonicky hovoril so svojimi americkými kolegami, ale hovory medzi von der Leyenovou a Trumpom sú od jeho januárového návratu do Bieleho domu zriedkavé.



Trump opakovane kritizoval EÚ a obviňoval ju zo zneužívania Spojených štátov. Napätý vzťah Bruselu s Washingtonom sa však zdal byť opäť v poriadku, keď Trump v máji nazval von der Leyenovú „fantastickou“.