EÚ ešte nedostala list od USA na predloženie svojej ponuky

Brusel 3. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) zatiaľ nedostala žiadny list od USA s výzvou na predloženie svojej najlepšie ponuky na obchodné rokovania. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump najskôr 23. mája pohrozil zavedením ciel pre EÚ vo výške 50 % od začiatku júna, keďže rokovania medzi oboma stranami podľa neho viaznu. Neskôr po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou súhlasil s odložením ciel do 9. júla, aby umožnil dokončiť rokovania medzi Washingtonom a Bruselom.



Trumpova administratíva medzitým uviedla, že vyzvala jednotlivé krajiny, aby jej do stredy (4. 6.) predložili najlepšiu ponuku na dohodu o obchode. Zatiaľ nie je jasné, či bol list, o ktorom informovali viaceré médiá, skutočne odoslaný partnerom na rokovania.



Hovorca Európskej komisie odmietol poskytnúť podrobnosti o dokumentoch a ponukách, ktoré si EÚ a USA vymieňajú počas rokovaní. Povedal len, že obe strany sa dohodli na zrýchlení tempa rozhovorov a poukázal na rokovania technických tímov vo Washingtone a nadchádzajúce stretnutie medzi eurokomisárom pre obchod Marošom Šefčovičom a obchodným zástupcom USA Jamiesonom Greerom v Paríži.