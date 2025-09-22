Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ koordinovala 19. balík protiruských sankcií so Spojenými štátmi

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Komisia okrem iného plánuje zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom.

Autor TASR
Paríž 22. septembra (TASR) - Európska únia (EÚ) koordinovala svoj 19. balík sankcií proti Rusku so Spojenými štátmi. Uviedol to v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot s tým, že nové opatrenia by mali byť prijaté v blízkej budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Nový rozsiahly balík sankcií bol koordinovaný s USA prvýkrát od návratu Donalda Trumpa k moci,“ povedal Barrot vo vysielaní televíznej stanice TF1. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predstavila návrh 19. balíka protiruských sankcií minulý týždeň v piatok (19. 9.).

Komisia okrem iného plánuje zákaz investícií v ruských špeciálnych ekonomických zónach spojených s vojnou na Ukrajine či zrušenie výnimiek na transakcie s ruskými spoločnosťami Rosnefť a Gazprom. Podľa šéfky zahraničnej politiky EÚ Kaje Kallasovej 19. balík sankcií cieli aj na 118 nových plavidiel ruskej tieňovej flotily, ako aj na ruské finančné schémy s kryptomenami v tretích krajinách a platobný systém Mir.
