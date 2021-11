EÚ na budúci rok obnoví platnosť pravidiel štátnej pomoci

Brusel 18. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) na budúci rok začne obnovovať pravidlá štátnej pomoci, ktorých platnosť pozastavila počas koronakrízy. Európska ekonomika sa totiž zotavuje zo šoku spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19.



Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová uviedla, že fungovanie pravidiel obmedzujúcich štátnu finančnú pomoc firmám, ktoré sa ocitli v problémoch, sa vráti do normálu do 30. júna 2022, teda o 6 mesiacov neskôr, než sa pôvodne plánovalo.



Európska komisia (EK) v marci 2020 do veľkej miery pozastavila platnosť týchto pravidiel a umožnila vládam členských štátov EÚ, aby poskytli urgentnú pomoc svojim ekonomikám, ktoré tvrdo zasiahli protipandemické reštrikcie.



Podľa Vestagerovej bola v rámci 670 rozhodnutí schválená štátna pomoc v celkovej výške 3 bilióny eur. "Bez mimoriadnej verejnej podpory by neprežili inak životaschopné firmy," uviedla Vestagerová pred novinármi.



Vestagerová takisto potvrdila, že EK plánuje zmeniť pravidlá hospodárskej súťaže takým spôsobom, aby sa podporili investície do boja s klimatickou zmenou a do európskeho technologického sektora.



Dánska eurokomisárka kládla špeciálny dôraz na investície do produkcie polovodičov, keďže európske firmy sú vysoko závislé od ich dovozu z Číny, Taiwanu a Južnej Kórey. V uplynulých mesiacoch boli ich dodávky obmedzené, čo spôsobilo európskym výrobcom problémy. S nedostatkom čipov stále zápasia najmä automobilky. Vestagerová zdôraznila, že Európa potrebuje vlastné "bezpečné dodávky" polovodičov. EÚ podľa nej môže uvažovať o možnosti verejnej podpory na doplnenie chýbajúcich finančných zdrojov.