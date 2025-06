EÚ odhaduje, že rozhovory s USA o obchode sa predĺžia

Brusel 11. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) sa domnieva, že obchodné rokovania s USA by mohli presiahnuť konečný termín, ktorý prezident Donald Trump stanovil na 9. júla, aj keď sa tempo rozhovorov minulý týždeň zrýchlilo. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



EÚ považuje dosiahnutie zhody na princípoch dohody do 9. júla za najlepší možný scenár, ktorý by podľa ľudí oboznámených s problematikou umožnil ďalšie rozhovory s cieľom doladiť detaily. Očakáva, že USA v najbližších dňoch zareagujú na ostatné kolo rokovaní a objasnia ďalšie kroky.



Brusel a Washington sa snažia o dohodu pred júlovým termínom, keď americký prezident plánuje zaviesť na takmer celý export z európskeho bloku clo vo výške 50 %. To pravdepodobne vyvolá odvetné opatrenia. EÚ odhaduje, že Trumpove clá dosiahnu 380 miliárd eur a zasiahnu približne 70 % jej vývozu do USA.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič pravidelne telefonuje a osobne sa stretáva s ministrom obchodu USA Howardom Lutnickom a obchodným zástupcom USA Jamiesonom Greerom v rámci zrýchlenia rokovaní. Európska komisia začiatkom tohto týždňa informovala členské štáty o stave rozhovorov.



Obe strany teraz vedú hĺbkové diskusie o kritických sektoroch, ako sú oceľ a hliník, automobily, farmaceutický priemysel, polovodiče a civilné lietadlá, ako aj o colných a netarifných prekážkach, uviedli zdroje pod podmienkou zachovania anonymity.



Upozornili pritom, že aj keď rozhovory prebiehajú v pozitívnom prostredí, sú ťažké. EÚ je presvedčená, že USA sa snažia o jednostranné ústupky a akýkoľvek návrh dohody bude pravdepodobne asymetrický v prospech Washingtonu.



Blok preto zintenzívňuje prípravy na protiopatrenia. Komisia v rámci konzultácii s členskými štátmi preskúmala strategické oblasti, v ktorých USA očakávajú možnú odvetu EÚ.



Únia ako súčasť návrhov na dohodu minulého mesiaca ponúkla USA postupné zníženie ciel na nulu na autá, priemyselný tovar a necitlivé poľnohospodárske produkty, uviedla agentúra Bloomberg. Tieto rokovania teraz nabrali tempo, povedali zdroje.



Uvedené odvetvia už zasiahli americké clá, alebo sa na ne budú vzťahovať budúce clá. EÚ navrhla prehĺbenie spolupráce s USA v týchto sektoroch. Obe strany sa snažia spolupracovať tiež v otázkach ekonomickej bezpečnosti.



Komisia dúfa, že práca bloku na zjednodušení jeho predpisov vyrieši niektoré obavy Trumpovej administratívy z necolných prekážok. Akékoľvek požiadavky USA, ktoré narúšajú autonómiu EÚ v regulačných a daňových záležitostiach, však zostávajú červenými čiarami, pripomenuli zdroje.



Súbežne s prebiehajúcimi rozhovormi bude EÚ pokračovať v príprave protiopatrení, ak by rokovania nepriniesli uspokojivý výsledok.



EÚ schválila clá na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur v reakcii na Trumpove clá na kovy, ktoré možno rýchlo zaviesť. Zameriavajú sa na politicky citlivé americké štáty a zahŕňajú sójové bôby a ďalšie poľnohospodárske produkty, hydinu či motocykle.



Blok pripravuje tiež ďalší zoznam ciel na americké produkty v hodnote 95 miliárd eur v reakcii na avizované Trumpove „recipročné“ clá vo výške 50 % a automobilové clá. Zamerali by sa na priemyselný tovar vrátane lietadiel Boeing, áut vyrobených v USA a bourbon.