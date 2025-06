EÚ varuje USA, že aj základné clo vyvolá odvetné opatrenia

Brusel 25. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) plánuje odvetné clá na dovoz z USA, ak prezident Donald Trump zavedie tzv. základné clo na tovar z bloku, ako mnohí očakávajú. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Predstavitelia EÚ sa domnievajú, že USA ponechajú niektoré clá v platnosti aj po ukončení obchodných rokovaní.



„Budeme musieť prijať odvetné opatrenia a znovu vyvážiť situáciu v niektorých kľúčových sektoroch, ak USA budú trvať na asymetrickej dohode,“ povedal pre Bloomberg Stéphane Séjourné, ktorý má v EÚ na starosti prosperitu a priemyselnú stratégiu. Európska komisia podľa neho prijme odvetné kroky aj v prípade, že „výsledkom rokovaní bude zachovanie súčasného plošného cla vo výške 10 % na dovoz tovaru z EÚ“.



Okrem toho USA zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut.



EÚ sa ponáhľa uzavrieť dohodu s Washingtonom do 9. júla, keď majú vstúpiť do platnosti tzv. recipročné clá pre krajiny, s ktorými majú USA deficit v obchode. Prezident Donald Trump pohrozil EÚ clami až vo výške 50 %.



Rokovania nabrali na obrátkach a Európska komisia robí všetko pre to, aby dosiahla riešenie, ktoré bude prospešné pre obe strany, uviedol predstaviteľ EÚ pod podmienkou zachovania anonymity.



Komisia minulý týždeň oznámila členským štátom, že USA trvajú na požiadavkách, ktoré by viedli k nespravodlivej dohode. Posúdi preto konečný výsledok a rozhodne, akú úroveň asymetrie, ak vôbec nejakú, je ochotná akceptovať. Prípadné rozhodnutie o odvetných opatreniach musia schváliť členské štáty.



Medzi požiadavkami USA sú opatrenia týkajúce sa kvót na vývoz rýb, ktoré môžu byť nezlučiteľné s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie aj séria požiadaviek na hospodársku bezpečnosť, ktoré predstavitelia bloku označili za pritiahnuté za vlasy.



Mnohí v EÚ očakávajú, že väčšina amerických ciel zostane v platnosti, aj keď sa dosiahne dohoda, vrátane 10-percentného základného cla. Spojené kráľovstvo tento mesiac podpísalo s USA dohodu, ktorá ponecháva toto clo na takmer všetok britský export.



„Pracujeme aj na vyrovnávacích opatreniach, ktoré by chránili európske podniky a európskych pracovníkov v prípade, že nedosiahneme spravodlivé, dohodnuté riešenie,“ uviedol eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič.



Mnohí Európania považujú za najlepší scenár dohodu o princípe, ktorá by umožnila pokračovanie rokovaní aj po 9. júli, čím by sa predĺžilo súčasné prímerie. No ak sa to nepodarí, EÚ bude brániť svoje záujmy.



EÚ už schválila clá na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur v reakcii na clá, ktoré Trump uvalil na hliník a oceľ. Clá sa zameriavajú na politicky citlivé americké štáty a zahŕňajú produkty, ako sú sójové bôby z Louisiany, odkiaľ pochádza predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, ako aj poľnohospodárske produkty, hydinu a motocykle.



Únia pripravuje zoznam ciel na ďalšie americké produkty v hodnote 95 miliárd eur v reakcii na clá na autá a Trumpove recipročné clá. Tento zoznam by sa mohol zmeniť, keďže členské štáty a priemyselné odvetvia sa budú snažiť o dodatky, ktoré by chránili ich sektory.



Trump oznámil tiež, že USA pracujú na rozšírení ciel na ďalšie sektory vrátane farmaceutických výrobkov, polovodičov a komerčných lietadiel.