EÚ začína diskusiu o hospodárskej bezpečnosti

Brusel 20. júna (TASR) - Európska komisia odštartovala v utorok svoju snahu presvedčiť 27 členských štátov bloku, aby súhlasili s prísnejšou kontrolou vývozu a odlivu technológií, ktoré by mohli byť použité na vojenské účely konkurentmi ako Čína. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters. Európska únia (EÚ) plánuje vyzbrojiť blok tvrdšími nástrojmi, aby lepšie čelil bezpečnostným rizikám.



Komisia považuje export a zdieľanie kritických nových technológií, ako je umelá inteligencia a kvantová výpočtová technika, za potenciálne bezpečnostné riziko, pretože by to mohlo umožniť únik tzv. know-how do rizikových krajín, ktoré ich využijú vo vojenských aplikáciách.



V utorok má Komisia predstaviť Európsku stratégiu hospodárskej bezpečnosti, v ktorej uvedie tiež svoje návrhy na riešenie rizík. Podľa dokumentu, ktorý získala agentúra Reuters, chce dosiahnuť prísnejšiu kontrolu exportu a preverovanie odchádzajúcich investícií zo zoznamu kľúčových technológií.



Komisia potrebuje presvedčiť štáty EÚ, aby podporili jej návrhy pred diskusiou o vzťahoch s Čínou na samite lídrov EÚ v Bruseli 29. až 30. júla.



Ale členské štáty sa budú zdráhať vzdať sa svojich právomocí udeľovať vývozné licencie a zvažovať bezpečnostné záujmy.



Jeden z diplomatov povedal, že bude náročné dohodnúť sa už len na tom, čo sú riziká, a nieto ešte na opatreniach.



Nemecko, ktoré v utorok hostilo čínskeho premiéra Li Čchianga zvažuje novú, tvrdšiu stratégiu voči Číne, hoci je táto ázijská krajina jeho najväčším obchodným partnerom a kľúčovým trhom.



Dokument EÚ nespomína menovite Čínu, ale zdôrazňuje partnerstvo s podobne zmýšľajúcimi krajinami a používa frázu "zbaviť sa rizika", čo je považované za politiku znižovania ekonomickej závislosti od Číny.



Blok sa chce poučiť z dôsledkov vlaňajšej invázie Ruska na Ukrajinu, keď si EÚ príliš neskoro uvedomila, ako veľmi sa stala závislou od ruskej energie a musela hľadať nové zdroje.