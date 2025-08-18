< sekcia Ekonomika
Eurozóna aj celá EÚ vykázali za jún obchodný prebytok
Autor TASR
Luxemburg 18. augusta (TASR) - Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) vykázali za jún 2025 prebytok zahraničného obchodu, aj keď nižší ako pred rokom. Ku kladnému saldu prispela väčšia hodnota exportu než importu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v pondelok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu zaznamenala eurozóna v júni 2025 prebytok v obchode s tovarom vo výške 7 miliárd eur, čo bolo menej než kladné saldo 20,7 miliardy eur v júni 2024 aj ako prebytok 16,5 miliardy eur v máji tohto roka.
Vývoz tovaru z eurozóny sa v júni 2025 zvýšil o 0,4 % na 237,2 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol o 6,8 % na 230,2 miliardy eur.
Za šesť mesiacov do konca júna 2025 dosiahla eurozóna obchodný prebytok 93,3 miliardy eur, ktorý bol nižší než 102 miliárd eur v období od januára do júna 2024.
Vývoz tovaru z eurozóny v prvých šiestich mesiacoch vzrástol o 3,9 % na 1,4858 bilióna eur a dovoz stúpol o 4,9 % na 1,3925 bilióna eur.
Obchod v rámci eurozóny vzrástol v období január až jún 2025 o 1,3 % na 1,32 bilióna eur.
Aj celá EÚ vykázala za jún 2025 prebytok v obchode vo výške 8 miliárd eur, ktorý však bol menší než 20,3 miliardy eur v júni 2024 aj ako 13 miliárd eur v máji.
Vývoz tovaru z EÚ v júni 2025 v medziročnom porovnaní stagnoval na úrovni 213,7 miliardy eur. A dovoz zo zvyšku sveta vzrástol o 6,4 % na 205,7 miliardy eur.
V období od januára do júna 2025 zaznamenala EÚ prebytok 80,1 miliardy eur po kladnom salde 92,9 miliardy eur v rovnakom období 2024.
Vývoz tovaru z EÚ pritom vzrástol o 4,4 % na 1,3411 bilióna eur a dovoz sa zvýšil o 5,8 % na 1,261 bilióna eur.
Obchod v rámci EÚ vzrástol v období január - jún 2025 o 1,4 % na 2,07 bilióna eur.
