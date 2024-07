Eurozóna aj EÚ vykázali za máj obchodný prebytok

Luxemburg 16. júla (TASR) - Eurozóna aj celá Európska únia (EÚ) vykázali za máj prebytok zahraničnoobchodnej bilancie. Prispel k tomu väčší pokles importu ako exportu. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu zaznamenala eurozóna v máji 2024 obchodný prebytok 13,9 miliardy eur po deficite 400 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.



Export z eurozóny do zvyšku sveta sa totiž v máji 2024 znížil medziročne o 0,5 % na 241,5 miliardy eur, zatiaľ čo import klesol o 6,4 % na 227,6 miliardy eur.



Za päť mesiacov do konca mája 2024 mala eurozóna prebytok 84,8 miliardy eur po deficite 21 miliárd eur v januári až máji 2023. Vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta za prvých päť mesiacov roka vzrástol o 0,5 % na 1,1945 bilióna eur a dovoz klesol o 8,3 % na 1,1097 bilióna eur.



Obchod v rámci eurozóny sa v januári až máji 2024 znížil o 5,2 % na 1,0906 bilióna eur.



Celá EÚ vykázala za máj 2024 obchodný prebytok 9,7 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom mala deficit 2,6 miliardy eur.



Vývoz tovaru z EÚ sa podľa prvého odhadu v máji 2024 znížil o 0,6 % na 216,3 miliardy eur a dovoz klesol o 6,2 % na 206,5 miliardy eur.



V januári až máji 2024 vzrástol vývoz tovaru mimo EÚ o 0,7 % na 1,0688 bilióna eur, ale dovoz klesol o 9,3 % na 994,7 miliardy eur. V dôsledku toho EÚ zaznamenala v období január - máj obchodný prebytok 74,2 miliardy eur, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku mala v rovnakom období deficit 36 miliárd eur.



Obchod v rámci EÚ v januári až máji 2024 klesol o 4,2 % na 1,7071 bilióna eur.