Hospodárstvo eurozóny si tento mesiac počína lepšie, ako sa čakalo

Londýn 16. decembra (TASR) – Hospodárstvo eurozóny si tento mesiac počína oveľa lepšie, ako ekonómovia očakávali, aj keď jeho aktivita stále mierne klesla. Dôvodom je obnovenie čiastočných blokád v dôsledku druhej vlny pandémie nového koronavírusu, ktoré však majú menší vplyv na ekonomiku ako blokády na jar, počas prvej vlny. Ukázali to v stredu predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Povzbudzujúce tiež je, že očakávania budúcej produkcie vyskočili na 32-mesačné maximum, vďaka vyhliadkam na masívne očkovanie proti ochoreniu COVID-19. A výrobný sektor zaznamenal ďalší rast vďaka stúpajúcemu exportu a silnému výkonu tohto odvetvia v Nemecku. Sektor služieb však pokračuje v poklese pre obmedzenia v sociálnej oblasti.



Podľa rýchleho odhadu Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v decembri zvýšil na 49,8 bodu z novembrových 45,3 bodu.



Priblížil sa tak tesne k hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. A prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali len mierny nárast indexu na 45,8 bodu.



Decembrové údaje naznačujú, že ekonomika sa blíži k stabilizácii po prudkom páde novembrového PMI v reakcii na obnovenie blokád, uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti IHS Markit.



Podľa neho najnovšie údaje naznačujú, že pokles hospodárstva vo 4. štvrťroku bude menej strmý ako v 2. kvartáli na začiatku pandémie.



Priemerný PMI za celý 4. štvrťrok dosiahol 48,4 bodu. To je menej ako 52,4 bodu v 3. štvrťroku, ale výrazne nad priemerom 31,3 bodu v období apríl-jún, čo naznačuje, že ekonomické dôsledky druhej vlny pandémie sú menšie ako pri prvej vlne. Začiatkom decembra predpovedali analytici eurozóne pokles ekonomiky v tomto štvrťroku o 2,6 %.



Čo sa týka jednotlivých krajín bloku, PMI súkromného sektora jeho najväčšej ekonomiky - Nemecka, pokračoval v raste a v decembri sa vyšplhal na 52,5 bodu z 51,7 bodu v novembri. A zároveň pokles francúzskeho PMI sa spomalil na 47,7 zo 46 bodov.



Najhoršia situácia je stále v dominantnom sektore eurozóny, v službách. Jeho PMI sa síce v decembri zvýšil na 47,3 zo 41,7 bodu v novembri a prekonal aj odhady ekonómov, ktorí počítali s jeho nárastom len na 41,9 bodu, ale udržal sa pod hranicou 50 bodov.



Keďže obmedzenia zostanú ešte nejaký čas v platnosti, firmy v oblasti služieb tento mesiac opäť znížili počet zamestnancov. Čiastkový index zamestnanosti v tomto odvetví stále neprekonal 50 bodov, aj keď mierne stúpol na 49,4 z novembrových 48,2 bodu.



Tovární sa však jesenné blokády tak nedotkli a mnohé zostali otvorené. To sa premietlo aj do nárastu PMI výrobného sektora na 55,5 z 53,8 bodu v novembri. To je jeho najvyššia hodnota od mája 2018 a prekonala aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali pokles indexu na 53 bodov.



Čiastkový index produkcie pritom vzrástol na 56,6 z 55,3 bodu. Podporili ho vyhliadky na očkovanie, ktoré vyvolávajú nádej, že sa podnikanie vráti časom do normálu.