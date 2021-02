Export z Británie do EÚ podľa prepravcov klesol až o 68 %

Londýn 7. februára (TASR) - Export z Veľkej Británie do Európskej únie v januári klesol až o 68 % v dôsledku ukončenia prechodného obdobia po brexite. Vyplýva to z údajov Asociácie cestných prepravcov (RHA).



Britská vláda tieto údaje nepotvrdila. Podľa nej problémy na hraniciach sú minimálne po tom, čo Británia ukončila proces vystúpenia z EÚ a dohodla sa s Bruselom na obchodných podmienkach. Firmy a prepravcovia od začiatku roka museli prijať nové podmienky vrátane nových systémov pre firmy a úrady v Severnom Írsku. Niektoré podniky mali navyše problémy s novými colnými deklaráciami a zdravotnými certifikátmi.



Zahraniční členovia RHA ohlásili 68-percentný pokles exportu v januári. "Pociťujem ako veľmi frustrujúce a obťažujúce, že ministri sa rozhodli nepočúvať priemysel a expertov," cituje agentúra Reuters šéfa RHA Richarda Burnetta.



Vláda argumentuje, že spolupracuje so sektorom a neuznáva údaj o exporte. "Vďaka tvrdej práci prepravcov a obchodníkov v prípravách na zmeny boli problémy na hraniciach doteraz minimálne a pohyb tovaru sa aj napriek pandémii ochorenia COVID-19 blíži k normálnej úrovni," píše sa v jej vyhlásení.