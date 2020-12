Export z Číny aj jej obchodný prebytok v novembri vzrástol

Peking 7. decembra (TASR) – Rast čínskeho vývozu sa v novembri zrýchlil viac, ako sa očakávalo, a to vďaka silnému dopytu po elektronike a zdravotníckych materiáloch. Výsledkom bolo zvýšenie obchodného prebytku druhej najväčšej ekonomiky sveta. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje čínskej colnej správy.



Konkrétne, vývoz v Číny novembri 2020 stúpol, už šiesty mesiac po sebe, a to medziročne o 21,1 % na 268,07 miliardy USD (220,47 miliardy eur). Tempo jeho rastu bolo najrýchlejšie od februára 2018 a vysoko prekonalo odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 12 % po zvýšení o 11,4 % v októbri. To signalizuje, že globálny dopyt sa ďalej zotavuje z krízy vyvolanej pandémiou ochorenia COVID-19.



Zároveň dovoz do Číny sa v novembri 2020 zvýšil oveľa miernejšie ako vývoz, medziročne o 4,5 %, na 192,65 miliardy dolárov. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne o 6,1 % po náraste o 4,7 % v októbri.



Výsledkom bolo, že prebytok obchodnej bilancie Číny sa v novembri vyšplhal na 75,4 miliardy USD z októbrových 58,44 miliardy dolárov zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 53,5 miliardy.



Na ilustráciu, vlani v novembri mala Čína kladné saldo obchodnej bilancie vo výške 37,18 miliardy USD. Tohoročný novembrový obchodný prebytok bol zároveň najväčší od začiatku zverejňovania týchto údajov v januári 1981.



Politicky citlivý prebytok obchodnej bilancie Číny s USA vzrástol v novembri na 37,42 miliardy USD z 31,37 miliardy dolárov v októbri.



Za prvých 11 mesiacov roka dosiahol obchodný prebytok Číny 459,92 miliardy USD, pričom vývoz vzrástol o 2,5 % na 2,31 bilióna USD, zatiaľ čo dovoz klesol o 1,6 % na 1,86 bilióna dolárov.



Minulý týždeň Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uviedla, že Čína bude jedinou veľkou ekonomikou, ktorá za celý tento rok, poznačený pandémiou nového koronavírusu, vykáže rast.