Export z Nemecka v decembri medzimesačne mierne vzrástol

Wiesbaden 9. februára (TASR) - Export z Nemecka v decembri vzrástol len veľmi mierne. Napriek tomu tento výsledok prekvapil analytikov, ktorí očakávali pokles vývozu v závere minulého roka. A zároveň obchodný prebytok najväčšej európskej ekonomiky sa v decembri takmer nezmenil. Ukázali to v utorok najnovšie údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Konkrétne sa vývoz z Nemecka po očistení od sezónnych vplyvov v decembri zvýšil o 0,1 % oproti novembru, keď medzimesačne vzrástol o 2,3 %. Ekonómovia však predpovedali, že klesne o 1 %.



A zároveň dovoz do Nemecka sa znížil o 0,1 % po náraste o 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade ekonómovia očakávali horší výsledok, a to pokles importu o 1,1 %.



Prebytok obchodnej bilancie Nemecka zostal v decembri takmer nezmenený na sezónne upravenej hodnote 16 miliárd eur, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že dosiahne 15,9 miliardy eur.



V medziročnom porovnaní sa nemecký vývoz v decembri zvýšil o 2,7 % po poklese o 1,2 % v novembri. A rast dovozu sa zrýchlil na 3,5 % z 0,5 %. Medziročný rast exportu podporil predovšetkým vývoz do Číny (11,6 %) a USA (8,4 %). V prípade USA išlo pritom o prvý medziročný nárast nemeckého vývozu od februára.



Na neupravenom základe dosiahol prebytok obchodnej bilancie v decembri 14,8 miliardy eur, čo bolo o niečo menej ako 15,1 miliardy eur v rovnakom mesiaci 2019.



Destatis uviedol, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka sa v decembri zvýšil na 28,2 miliardy eur z 25,3 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Za celý rok 2020 nemecký vývoz klesol o 9,3 % na 1,205 bilióna eur a dovoz o 7,1 % na 1,026 bilióna eur. Obchodný deficit tak klesol na 179,1 miliardy eur z 224 miliárd eur v roku 2019.



Vlaňajší pokles nemeckého vývozu aj dovozu bol najstrmší od finančnej a hospodárskej krízy v roku 2009.



Väčšina nemeckých tovarov sa v roku 2020 vyviezla do USA, aj keď celkový objem tohto exportu sa znížil o 12,5 %. A väčšina dovozu pochádzala z Číny, pričom v tomto prípade sa import zvýšil o 5,6 %.