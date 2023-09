Americká centrálna banka počíta v tomto roku s nárastom ekonomiky

Washington 20. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Zároveň výrazne zvýšila prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku.



Fed aktuálne počíta s expanziou hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,1 %. To je viac než dvojnásobok v porovnaní s júnovou predpoveďou (1 %). Jasne to takisto signalizuje, že centrálna banka nepočíta v dohľadnom čase s recesiou v USA. Fed zvýšil prognózu rastu aj pre rok 2024 na 1,5 % z 1,1 %.



Inflácia meraná jadrovými výdavkami na osobnú spotrebu by mala tento rok dosiahnuť 3,7 % namiesto 3,9 %. Fed takisto počíta s nižšou nezamestnanosťou. Aktuálne očakáva, že jej miera dosiahne tento rok 3,8 % namiesto 4,1 %.



Fed v súlade so zlepšenými ekonomickými prognózami signalizoval, že do konca tohto roka ešte raz sprísni menovú politiku. Na budúci rok potom počíta s dvomi zníženiami úrokových sadzieb, čo je o polovicu menej, než signalizoval v júni. To by znamenalo, že hlavná sadzba by sa na konci roka 2024 mala nachádzať na úrovni okolo 5,1 %. Fed prognózuje vyššie sadzby, než doteraz, aj v rokoch 2025 a 2026.