Hospodárstvo: Fínska ekonomika v 3. štvrťroku klesla
Autor TASR
Helsinki 28. novembra (TASR) - Fínska ekonomika v 3. štvrťroku 2025 klesla viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v piatok spresnené údaje štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Hrubý domáci produkt (HDP) Fínska sa 3. štvrťroku 2025 znížil medzikvartálne o 0,3 %, a nie o 0,1 % ako signalizoval rýchly odhad. Tempo jeho poklesu sa však zmiernilo z 0,4 % v predchádzajúcom štvrťroku.
Štatistiky odhalili, že spotreba domácností sa zotavila a vzrástla o 0,2 % po znížení o 0,7 % v 2. kvartáli, zatiaľ čo vládne výdavky klesli menej (-0,2 % oproti -1,2 %).
Naopak, tempo rastu tvorby hrubého fixného kapitálu kleslo na 0,4 % z 1,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.
V medziročnom porovnaní sa HDP Fínska v období júl-september 2025 znížil o 0,6 % po náraste o 0,2 % v predchádzajúcom štvrťroku.
