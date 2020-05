Francúzska ekonomika klesla v 1. kvartáli menej, než sa odhadovalo

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzska ekonomika zaznamenala za 1. kvartál miernejší pokles, než ukazovali prvé odhady. Rozsah poklesu je však stále vyšší než 5 % a najvýraznejší za vyše 50 rokov. Poukázali na to spresnené údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.



Podľa revidovaných údajov INSEE klesla francúzska ekonomika v 1. štvrťroku medzikvartálne o 5,3 %, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na pokles na úrovni 5,8 %. Napriek tomu je to stále najvýraznejší medzikvartálny pokles francúzskej ekonomiky od roku 1968, keď krajinou otriasali sociálne nepokoje, masové študentské protesty a generálne štrajky, informovala agentúra Reuters.



Keďže ekonomika Francúzska vo 4. štvrťroku klesla medzikvartálne o 0,1 %, po poklese v 1. kvartáli tohto roka sa dostala do technickej recesie. Tá je definovaná ako pokles hospodárstva dva štvrťroky po sebe.



Ekonomika utrpela v dôsledku rozsiahlych karanténnych opatrení, ktoré francúzska vláda zaviedla v polovici marca, keďže krajina patrí k najzasiahnutejším chorobou COVID-19. Od 11. mája sa obmedzenia začali postupne uvoľňovať, napriek tomu štatistický úrad odhaduje, že v 2. kvartáli by hospodárstvo mohlo zaznamenať pokles až o 20 %.