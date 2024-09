Francúzsku hrozí prekročenie cieľa rozpočtového deficitu

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzske ministerstvo financií varovalo, že rozpočtový deficit môže v tomto roku dosiahnuť 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny a v roku 2025 dokonca až 6,2 % HDP. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Riziko rastúceho rozpočtového deficitu zvyšuje tlak na prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa po voľbách zo 7. júla snaží o zostavenie nového vládneho kabinetu. Dočasná vláda funguje pod vedením Macronovho spojenca Gabriela Attala. Minister financií Bruno Le Maire a minister pre verejné účty Thomas Cazenave v liste zaslanom zákonodarcom v pondelok (2. 9.) večer vyjadrili znepokojenie nad mimoriadne rýchlym nárastom výdavkov samospráv. Okrem toho obaja ministri upozornili, že prognózy daňových príjmov sa nemusia naplniť.



Francúzsko, druhá najväčšia európska ekonomika, plánuje v tomto roku dosiahnuť deficit vo výške 5,1 % HDP.



Eric Coquerel, šéf finančného výboru Národného zhromaždenia, dolnej komory francúzskeho parlamentu, uviedol, že deficit rozpočtu verejného sektora by mohol v tomto roku dosiahnuť 5,6 % a v budúcom roku by sa zvýšil na 6,2 %, ak sa neuskutočnia rozpočtové škrty vo výške 60 miliárd eur. "Príjmy klesli, to je hlavný problém," povedal v utorok Coquerel pre televíznu stanicu BFM Business.



Francúzsko je pod tlakom Európskej komisie, ktorá od krajiny žiada návrat k plneniu rozpočtových pravidiel Európskej únie. Na ich základe majú členské štáty udržať svoje rozpočtové deficity pod hranicou 3 % HDP a verejné dlhy pod 60 percentami. V súčasnosti je deficit Francúzska na úrovni 5,5 % HDP a verejný dlh predstavuje 110 % HDP.