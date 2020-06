Grécka ekonomika sa v 1. kvartáli dostala do recesie

Atény 4. júna (TASR) - Grécko sa na začiatku roka dostalo do recesie.



Grécka ekonomika v 1. kvartáli padla do technickej recesie. Pandémia nového koronavírusu totiž utlmila spotrebu a investície, uviedol vo svojom predbežnom odhade grécky štatistický úrad.



Hrubý domáci produkt za tri mesiace od januára do marca medzikvartálne klesol o 1,6 % po znížení o 0,7 % v poslednom štvrťroku 2019. Dve medzikvartálne kontrakcie po sebe sú tradičnou definíciou recesie.



V medziročnom porovnaní HDP v 1. kvartáli padol o 0,9 % po náraste o 1 % v posledných troch mesiacoch vlaňajška.



Výdavky na konečnú spotrebu v 1. štvrťroku klesli o 0,4 % a tvorba hrubého fixného kapitálu o 8,4 %. Export sa zvýšil o 0,1 % a import o 5,4 %.