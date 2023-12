Bratislava 18. decembra (TASR) - Programátorská akadémia Green Fox Academy, v ktorej má majoritnú majetkovú účasť luxemburský alternatívny investičný fond Sandberg Investment Fund II SCSp, spravovaný private equity správcovskou spoločnosťou Sandberg Capital, končí svoje pôsobenie. V dôsledku vývoja na trhoch v regióne strednej a východnej Európy čelila v posledných mesiacoch problémom s likviditou. Po dohode akcionárov spoločnosť Green Fox Academy podala voči sebe návrh na vyhlásenie konkurzu. Prebiehajúce kurzy budú však dokončené.



"Uplynulý rok sa niesol v znamení extrémnych zmien, ktoré mali negatívny dopad na B2B aj B2C sektor. Ekonomická volatilita viedla k výraznému ochladeniu trhu práce a záujmu o rekvalifikačné kurzy v IT segmente. Mnohí firemní klienti boli zároveň nútení odložiť projekty a pozastaviť najímanie nových či mladých zamestnancov, čo veľmi negatívne ovplyvnilo rast a tržby spoločnosti Green Fox," uviedol Richard Flimel, partner Sandberg Capital.



IT Bootcamp Green Fox Academy poskytoval kurzy pre mladých programátorov. Zameriaval sa na rekvalifikačné kurzy, programy doplnkového vzdelávania a firemné školiace programy v IT sektore. Doposiaľ vyškolil viac ako 5000 študentov.



"Naďalej veríme, že služby, ktoré Green Fox Academy poskytovala, sú dôležité pre digitálnu transformáciu regiónu. Od vstupu do spoločnosti vykonal Sandberg viaceré operatívne zlepšenia. Tie sa však ešte nestihli prejaviť a v kombinácii s rapídnym poklesom počtu študentov a korporátnych klientov sa spoločnosť dostala do problémov s likviditou. Sandberg sa rozhodol neposkytnúť spoločnosti ďalšie financovanie. Situácia nás mrzí, ale podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu vnímame ako jediné zodpovedné riešenie voči našim investorom," zdôvodnil Flimel.



Sandberg Capital je slovenská private equity správcovská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2014. Zameriava sa na investovanie do menších a stredne veľkých spoločností na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy v oblastiach IT, telekomunikácií, poľnohospodárstva, vzdelávania a maloobchodu. Sandberg Capital spravuje viac ako 340 miliónov eur v mene súkromných a inštitucionálnych investorov.