Guvernér Bank of England očakáva výrazné zotavenie ekonomiky

Londýn 20. januára (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky Andrew Bailey očakáva výrazné zotavenie ekonomiky. Za optimistickou prognózou je postup v očkovaní obyvateľov proti chorobe COVID-19.



"Som presvedčený, že britská ekonomika zaznamená výrazné zotavenie," povedal Bailey, pričom poukázal na rýchle tempo vakcinácie.



Ako uviedla agentúra Reuters, Británia eviduje najviac úmrtí na ochorenie COVID-19 z európskych krajín a za 1. polrok minulého roka zaznamenala spomedzi najväčších priemyselne rozvinutých ekonomík najvýraznejší pokles hospodárstva. Na druhej strane, patrí ku krajinám s najvyšším počtom zaočkovaných obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. To zvyšuje šance na rýchle zotavenie ekonomiky po tom, ako súčasný lockdown skončí a vláda začne obmedzenia uvoľňovať, aj keď v 1. kvartáli bude ekonomiku podľa Baileyho ešte výrazne ovplyvňovať súčasný lockdown.



Podobne ako šéf Bank of England (BoE) sa už skôr vyjadril hlavný ekonóm BoE Andy Haldane. Ako povedal v utorok (19. 1.), počíta s tým, že od 2. štvrťroka tohto roka by sa britská ekonomika mala začať rýchlo zotavovať.



Najbližšie zasadnutie menovej rady BoE je stanovené na 4. februára. Podľa ostatného prieskumu medzi ekonómami, ktorý minulý týždeň zverejnila agentúra Reuters, by Bank of England mala kľúčovú úrokovú sadzbu ponechať na terajšej úrovni 0,1 % minimálne do roku 2024.