Holandská centrálna banka znižuje prognózy rastu HDP

Amsterdam 18. decembra (TASR) - Holandská ekonomika bude v nasledujúcich dvoch rokoch rásť výrazne pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo, v dôsledku nepriaznivého vplyvu vysokých úrokových sadzieb a poklesu svetového obchodu. Uviedla to v pondelok centrálna banka De Nederlandsche Bank (DNB). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Banka v aktualizovaných prognózach znížila svoj odhad rastu piatej najväčšej ekonomiky eurozóny v tomto roku na 0,1 % z 0,8 %, ktoré predpovedala v júni. A svoj odhad hospodárskeho rastu v budúcom roku 2024 zhoršila na 0,3 % z 1,3 %, zatiaľ čo výhľad na rok 2025 revidovala nadol na 1 % z 1,1 %. Na ilustráciu, v roku 2022 vzrástla holandská ekonomika o 4,5 %.



Banka očakáva, že v najbližších dvoch rokoch budú ťahať ekonomiku najmä domáce výdavky. Zvýšenie miezd, ktoré v súčasnosti tesne predbehlo infláciu, prinesie ľuďom viac peňazí na míňanie, a tým podporí spotrebu.



Banka vypracovala aj alternatívny scenár, v ktorom počíta, že proexportne orientovanú krajinu tvrdo zasiahne zhoršovanie ekonomickej situácie v zahraničí.



Podľa tohto horšieho scenára DNB by tak bol hospodársky rast v budúcom roku o 0,7 percentuálneho bodu slabší ako pri základnom scenári, čo by znamenalo pokles ekonomiky o -0,4 %. A v roku 2025 by bol menší o 0,4 percentuálneho bodu, čo by vo výsledku bol rast len o 0,6 %, uviedla DNB.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií a potravín, by mala v tomto roku dosiahnuť v priemere 6,4 %, v budúcom roku klesnúť na 3 % a v roku 2025 na 2,7 %.



V júni banka predpokladala, že jadrová inflácia bude tento rok 6,8 %, na budúci rok 3,6 % a v roku 2025 dosiahne 2,8 %.



Celková miera inflácie podľa DNB dosiahne v tomto roku 4,1 %, v roku 2024 klesne na 2,9 % a v roku 2025 na 2,2 %, čo je blízko cieľa Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %.



Miera nezamestnanosti by sa mala v budúcom roku vyšplhať na 4 % z tohtoročných 3,6 % a v roku 2025 sa ešte zvýši, na 4,2 %.



Rast zamestnanosti sa v najbližších dvoch rokoch takmer zastaví, pričom ponuka pracovnej sily by sa mala byť zvýšiť, čím stúpne nezamestnanosť, uviedla DNB.



Banka očakáva tiež, že rozpočtový deficit sa v budúcom roku prehĺbi na 2,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných 0,9 % HDP, čiastočne pre vyššie úroky z vládneho dlhu a čiastočne v dôsledku rastúcich nákladov v súvislosti so starnutím obyvateľstva, zdravotnou starostlivosťou a klimatickými opatreniami.



Predpokladá sa, že v roku 2025 stúpne deficit na 2,9 % HDP, čo je tesne pod povoleným limitom v Európskej únii na úrovni 3 % HDP.



Verejný dlh by mal v budúcom roku mierne klesnúť na 46,2 % HDP z tohtoročných 46,8 %, ale v nasledujúcom roku 2025 sa vyšplhá na 47,5 % HDP.