Holandská ekonomika vo 4. kvartáli veľmi mierne klesla

Amsterdam 26. marca (TASR) - Holandská ekonomika v posledných troch mesiacoch minulého roka 2020 v medzikvartálnom porovnaní veľmi mierne klesla, o 0,1 %. Ukázali to v piatok údaje holandského štatistického úradu.



V 3. štvrťroku sa pritom hrubý domáci produkt (HDP) piatej najväčšej ekonomiky eurozóny zvýšil o rekordných 7,7 % po bezprecedentnom poklese o 8,4 % v 2. štvrťroku.



Dôvodom mierneho zníženia HDP v období október - december 2020 bola najmä slabá spotreba domácností, ktorá klesla o 1,4 % po náraste o 9 % v období júl - september.



Aj verejné výdavky v poslednom kvartáli 2020 negatívne prispeli k HDP, a to na úrovni -0,4 % (oproti 6,9 % v 3. kvartáli).



Na druhej strane fixné investície vzrástli vo 4. štvrťroku o 1,7 % (o 7,2 % v 3. štvrťroku). Aj zahraničný obchod pozitívne prispel k rastu HDP v závere minulého roka, keďže vývoz stúpol o 1 %, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o niečo menej, a to o 0,9 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Holandska za tri mesiace do konca decembra 2020 znížil o 2,8 % po revidovanom poklese o 2,4 % v 3. štvrťroku.