Holandským spotrebiteľom sa v septembri nezmenila nálada
Ochota nakupovať ale mierne vzrástla na -18 z -19 bodov, hoci vnímanie financií domácností za uplynulý rok zostalo stabilné na úrovni -18 bodov.
Autor TASR
Amsterdam 22. septembra (TASR) - Holandským spotrebiteľom sa ani v septembri nezmenila nálada a ich dôvera v ekonomiku zostala na rovnakej úrovni ako v auguste a v júli. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa prieskumu index spotrebiteľskej dôvery v piatej najväčšej ekonomike eurozóny zostal v septembri na úrovni -32 bodov, na ktorej sa drží od júla. Hodnota indexu bola tak aj v septembri nižšia ako priemer za 20 rokov.
Spomedzi jednotlivých komponentov čiastkový index ekonomickej klímy mierne klesol na -53 z -52 bodov. Aj názory domácností na ekonomickú situáciu za minulých 12 mesiacov sa mierne zhoršili na -62 z -61 bodov.
Očakávania, týkajúce sa osobnej finančnej situácie holandských domácností v nasledujúcich 12 mesiacoch, mierne stúpli na -1 z -4 bodov. Medzitým očakávania celkovej ekonomickej situácie v Holandsku v nasledujúcich 12 mesiacoch zostali nezmenené na úrovni -43 bodov. Aj názory na to, či je priaznivý čas na väčšie nákupy, zostali stabilné na úrovni -34 bodov.
