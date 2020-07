Ekonomický inštitút Ifo očakáva postupné zotavovanie ekonomiky

Berlín 1. júla (TASR) – Nemecká ekonomika sa po historickom prepade v dôsledku pandémie nového koronavírusu bude postupne zotavovať, uviedol v stredu nemecký ekonomický inštitút Ifo. Podľa inštitútu by sa najväčšia ekonomika Európskej únie mala dostať na minuloročnú úroveň do konca roka 2021.



Ifo odhaduje, že hrubý domáci produkt klesne v 2. štvrťroku medzikvartálne o 11,9 % po 2,2-percentnom poklese v 1. štvrťroku. V 3. kvartáli by však už ekonomika mala podľa inštitútu vzrásť o 6,9 % a v poslednom kvartáli tohto roka o 3,8 %.



„Veci sa začínajú postupne zlepšovať," uviedol inštitút. Zároveň však dodal, že situácia je aj naďalej dosť neistá, keďže všetko bude závisieť od ďalšieho vývoja pandémie a reakcie vlád. Za celý rok 2020 očakáva Ifo pokles nemeckej ekonomiky o 6,7 %. V nasledujúcom roku počíta s rastom na úrovni 6,4 %.



Nezamestnanosť by podľa Ifo mala tento rok dosiahnuť 5,9 % oproti 5-percentnej úrovni v minulom roku. V roku 2021 počíta Ifo s poklesom nezamestnanosti na 5,6 %.