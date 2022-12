Mann: Inflácia už dosiahla svoj vrchol

New York 12. decembra (TASR) - Inflácia už dosiahla svoj vrchol, ale v roku 2023 zostane nad úrovňami pred pandémiou ochorenia COVID-19. Vyhlásil to David Mann, hlavný ekonóm pre Áziu a Tichomorie, Blízky východ a Afriku z Ekonomického inštitútu Mastercard. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Inflácia už zaznamenala tento rok svoj vrchol, ale aj v budúcom roku bude stále nad tým, na čo sme boli zvyknutí pred pandémiou," povedal Mann v rozhovore pre CNBC.



Návrat inflácie na úroveň roku 2019 bude trvať niekoľko rokov, upozornil.



Centrálne banky na celom svete zvýšili úrokové sadzby v reakcii na vysokú infláciu. Patria medzi ne americký Federálny rezervný systém (Fed), britská Bank of England (BoE), Európska centrálna banka (CB) aj Austrálska rezervná banka.



Fed má na tento týždeň naplánované decembrové zasadnutie, na ktorom sa očakáva zvýšenie úrokových sadzieb o 50 bázických bodov. Americká centrálna banka doposiaľ tento rok zvýšila sadzby o 375 bázických bodov.



"Inflácia sa stala veľkou výzvou. Stúpa a zostáva veľmi vysoko," povedal Mann. Varoval však, že by bolo riskantné, keby centrálne banky zvýšili sadzby viac, ako by bolo potrebné. Ak by totiž zašli "príliš ďaleko", potrebovali by následne tento krok relatívne rýchlo zvrátiť, skonštatoval.



No aj napriek vysokej inflácii americkí spotrebitelia sú stále ochotní míňať na veci, ako je cestovanie.



Obnova cestovania v USA je silná a ľudia stále volia skôr výdavky na zážitky ako na materiálne statky, dodal Mann.