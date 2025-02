Inflácia v Argentíne sa prvýkrát za dva roky spomalila pod 100 %

Buenos Aires 14. februára (TASR) - Inflácia v Argentíne zaznamenala na začiatku tohto roka výrazné spomalenie v medziročnom aj medzimesačnom porovnaní, pričom medziročne sa dostala prvýkrát za dva roky pod hranicu 100 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá zverejnila údaje argentínskeho štatistického úradu INDEC.



Medziročná miera inflácie v Argentíne zaznamenala v januári 84,5 % oproti decembrovej úrovni 117,8 %. Je to prvý pokles pod 100-percentnú hranicu od januára 2023. Naďalej je však jedna z najvyšších na svete.



Aj v medzimesačnom porovnaní sa rast spotrebiteľských cien prudko spomalil. Dosiahol 2,2 %, čo je najnižšia medzimesačná inflácia za 4,5 roka. Na porovnanie, v decembri sa spotrebiteľské ceny v druhej najväčšej juhoamerickej ekonomike zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,7 %. Január bol zároveň štvrtým mesiacom v rade, keď ceny rástli medzimesačne slabším než trojpercentným tempom.



INDEC už v polovici januára zverejnil vývoj inflácie za minulý rok a aj ten znamenal pre prvý rok vlády libertariánskeho prezidenta Javiera Mileia mimoriadne dobrý výsledok. Oproti roku 2023 sa inflácia spomalila takmer o polovicu. Dosiahla 117,8 %, zatiaľ čo v roku 2023 predstavovala 211,4 % a najvyššiu úroveň za 32 rokov.



Politika Mileia založená na tvrdých škrtoch vo výdavkoch tak žne úspech. Po jeho nástupe do funkcie v decembri 2023 dosiahla medzimesačná inflácia 25,5 %. Nad 20 % bola inflácia aj v januári 2024, už vo februári sa však znížila na približne 13 % a v apríli klesla pod dvojcifernú hodnotu, keď zaznamenala 8,8 %.



Vláda po nástupe Mileia do úradu prezidenta zoškrtala väčšinu dotácií, najmä v doprave a energetike, a znížila počty štátnych zamestnancov. Počet ministerstiev znížil Milei zhruba o polovicu a zrušil aj zvyšovanie dôchodkov o infláciu.



Na druhej strane jeho úsporné kroky dostali milióny ľudí pod hranicu chudoby, čo sa odrazilo na strate kúpnej sily a výdavkoch spotrebiteľov. Milei však tento kurz obhajuje a tvrdí, že súčasné krátkodobé problémy budú pre ekonomiku v dlhodobom horizonte znamenať prínos.