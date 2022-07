Inflácia v Číne zrýchlila v júni na dvojročné maximum

Peking 9. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Číne zrýchlili v júni tempo rastu výraznejšie nad 2 % a medziročná miera inflácie dosiahla takmer dvojročné maximum. Pod zrýchlenie inflácie sa najviac podpísali ceny potravín, najmä bravčového mäsa. Uviedol to v sobotu čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a servera tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Číne vzrástli v júni medziročne o 2,5 % po 2,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien tak mierne prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 2,4 %.



Júnové údaje predstavujú najvyššiu mieru inflácie v Číne od júla 2020. Výrazne ju ovplyvnili ceny potravín, ktoré vzrástli o 2,9 %, najviac za posledných 21 mesiacov. V rámci potravín išli nahor obzvlášť ceny bravčového mäsa, ktoré sa ku koncu júna oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili takmer o tretinu.



Tempo rastu však zrýchlili aj ceny mimo potravín, pričom miera inflácie v tejto oblasti dosiahla 2,5 % (v máji 2,1 %). Vývoj cien mimo potravín ovplyvnili najmä náklady na dopravu.



Čínska vláda si tohtoročný cieľ v oblasti inflácie stanovila na úrovni zhruba 3 %. To je rovnaká miera inflácie, akú si za cieľ stanovila v roku 2021.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Číne v júni stagnovali. V máji zaznamenali pokles o 0,2 % a analytici očakávali, že klesnú aj v júni, aj keď miernejšie, o 0,1 %.