Amsterdam 20. decembra (TASR) - Inflácia v Holandsku zostane zvýšená minimálne do roku 2023, keďže nedostatok pracovnej sily zvyšuje mzdy počas rozmachu ekonomiky po vlaňajšom páde, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uviedla to v pondelok holandská centrálna banka (DNB).



Inflácia v piatej najväčšej ekonomike eurozóny dosiahne pravdepodobne 3 % v roku 2022 a 2,9 % v roku 2023 po tom, čo prudký nárast cien energií tento rok zvýšil spotrebiteľské ceny v priemere o 2,7 %, uviedla DNB.



"Inflácia budú hnať hore vyššie mzdami na trhu práce, ktorý je naďalej napätý," skonštatovala banka, ktorá však zatiaľ nepovažuje súčasné tempo rastu miezd za nežiaduce. Očakáva pritom, že v najbližších dvoch rokoch stúpnu mzdy v priemere o 2,5 %.



Európska centrálna banka (ECB) minulý týždeň uviedla, že inflácia v eurozóne ako celku klesne do konca roka 2022 mierne pod jej cieľovú hranicu 2 % a v rokoch 2023 a 2024 očakáva infláciu na úrovni 1,8 %.



Holandská ekonomika sa z koronavírusového pádu odrazila a rastie výraznejšie ako väčšina ostatných ekonomík eurozóny. DNB predpovedá tento rok jej rast o 4,5 % a v roku 2022 o 3,6 %. A v roku 2023 očakáva jeho zmiernenie na 1,7 %.



Toto silné oživenie je viditeľné aj na trhu práce, kde je počet voľných pracovných miest už mesiace vyšší ako počet nezamestnaných. Podľa DNB nezamestnanosť zostane na historicky nízkych úrovniach minimálne do konca roka 2023.



Tento výhľad by sa však mohol zhoršiť, ak bude pandémia nového koronavírusu naďalej obmedzovať aktivitu počas budúceho roka, upozornila banka.



Holandsko v nedeľu obnovilo prísne blokády a zatvorilo všetky obchody okrem nevyhnutných a zaviedlo ďalšie prísne obmedzenia v snahe zastaviť šírenie variantu omikron.