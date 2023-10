Inflácia v Kanade sa v septembri vrátila pod 4 %

Ottawa 17. októbra (TASR) - Inflácia v Kanade sa v septembri zmiernila a vrátila sa pod 4 %. Slabší rast vykázali aj jadrové spotrebiteľské ceny a v obidvoch prípadoch bola inflácia miernejšia, než očakávali trhy. Najnovšie údaje zároveň posilnili očakávania, že kanadská centrálna banka opäť počká so zvyšovaním úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Kanade v septembri 3,8 % oproti 4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol kanadský štatistický úrad StatsCan. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že inflácia sa udrží na augustovej hodnote. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny znížili o 0,1 %, zatiaľ čo analytici počítali s rastom v tomto rozsahu.



K spomaleniu rastu spotrebiteľských cien v septembri prispeli viaceré oblasti. Zmiernil sa rast cien potravín a nealkoholických nápojov, ako aj rast cien tovarov dlhodobej spotreby vrátane áut. Inflácia sa mohla zmierniť v ešte väčšom rozsahu, zabránilo tomu však zrýchlenie rastu cien pohonných látok.



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla 3,2 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu cien zmiernilo, keď v auguste jadrové spotrebiteľské ceny vzrástli o 3,6 %.



V júli a auguste inflácia prekonala odhady ekonómov a zdalo sa, že desať zvýšení úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky za 1,5 roka nebude na zmiernenie inflácie stačiť. V septembri však banka kľúčovú úrokovú sadzbu nemenila a nechala ju na 22-ročnom maxime 5 %. Teraz ekonómovia odhadujú, že najnovšie údaje by mohli vedenie banky presvedčiť, aby so zvyšovaním úrokov opäť počkala.



Guvernér Tiff Macklem minulý týždeň uviedol, že centrálna banka sa rozhodne, či počká, ako sa predchádzajúce zvyšovanie úrokových sadzieb v ekonomike prejaví, alebo bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Aj po zmiernení totiž inflácia dosahuje takmer dvojnásobok inflačného cieľa, ktorý banka stanovila na 2 %. Najbližšie zasadnutie centrálnej banky sa uskutoční 25. októbra.