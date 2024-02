Inflácia v Nemecku sa v januári zmiernila na 2,5-ročné minimum

Wiesbaden 9. februára (TASR) - Miera inflácie v Nemecku sa na začiatku tohto roka spomalila na 2,5-ročné minimum. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil konečné údaje. Tie potvrdili predbežný odhad z konca januára. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Destatis uviedol, že spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v januári medziročne o 2,9 %. To je najnižšia miera inflácie od júna 2021.



Vývoj spotrebiteľských cien najviac ovplyvnili ceny energií, ktoré po decembrovom raste o 4,1 % zaznamenali v januári 2,8-percentný pokles. Ceny energií pre domácnosti klesli o 3,4 % a ceny palív sa znížili o 2 %. Navyše sa zmiernil rast cien potravín. V decembri vzrástli o 4,6 %, v januári o 3,8 %.



Na druhej strane, ceny služieb rástli rýchlejším tempom. Zatiaľ čo v poslednom mesiaci minulého roka vzrástli v medziročnom porovnaní o 3,2 %, na začiatku toho roka zrýchlili rast na 3,4 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa spomalila na 3,4 %. To je najnižšia úroveň jadrovej inflácie od júna 2022.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli spotrebiteľské ceny v Nemecku v januári o 0,2 %. Potiahli ich najmä ceny v reštauráciách, ktoré sa zvýšili o 2,2 %.