Inflácia v Nemecku stagnovala v novembri na úrovni 1,1 %

Berlín 28. novembra (TASR) - Miera inflácie v Nemecku sa v novembri udržala na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, čo znamená, že naďalej zotrváva na najnižšej úrovni od začiatku roka 2018. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil predbežné údaje.



Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v novembri medziročne o 1,1 %. To je rovnaké tempo ako v októbri a zároveň najnižšia miera inflácie od februára 2018. Ekonómovia očakávali, že spotrebiteľské ceny vzrastú o 1,3 %.



Pod novembrový vývoj inflácie sa podpísal fakt, že zatiaľ čo ceny energií pokračovali v poklese, ceny potravín a služieb zrýchlili tempo rastu. Ceny energií klesli medziročne o 3,7 %, naopak, ceny potravín sa zvýšili o 1,8 % po 1,1-percentnom raste v októbri. O 1,8 % vzrástli aj ceny služieb, ktoré sa v októbri zvýšili o 1,7 %.



K zrýchleniu však došlo v prípade harmonizovanej inflácie. Medziročne dosiahla 1,2 % po 0,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Napriek zrýchleniu sa však harmonizovaná inflácia aj naďalej drží hlboko pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Ten ECB stanovila tesne pod úrovňou 2 %.



Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v novembri znížili o 0,8 %. Analytici pritom počítali s poklesom iba o 0,6 %. Aj harmonizované spotrebiteľské ceny klesli o 0,8 %, pričom trhy očakávali pokles o 0,7 %. Štatistický úrad by mal konečné údaje o vývoji spotrebiteľských cien zverejniť 12. decembra.