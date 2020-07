Inflácia v Nemecku v júli nečakane klesla do záporného pásma

Wiesbaden 30. júla (TASR) - Inflácia v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny, v júli nečakane klesla do záporného pásma, prvýkrát za viac ako štyri roky. Oznámil to vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis. Dôvodom bolo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) od 1. júla.



Podľa predbežných údajov sa spotrebiteľské ceny v Nemecku v júli znížili medziročne o 0,1 % po náraste o 0,9 % v júni. Ekonómovia pritom odhadovali, že v júli sa ich rast len spomalí na 0,2 %.



Nemecká vláda od 1. júla znížila DPH v rámci stimulov na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu.



V medzimesačnom porovnaní nemecké spotrebiteľské ceny v júli klesli o 0,5 %. To bolo viac ako o 0,2 %, s ktorými počítali analytici.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Nemecka v júli medziročne nezmenil po júnovom zvýšení o 0,8 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali jeho nárast o 0,4 %.



Medzimesačne HICP klesol v júli o 0,5 %, čo kontrastuje s jeho zvýšením o 0,7 % v júni. A je to tiež horší výsledok ako pokles indexu o 0,2 %, ktorý očakávali ekonómovia.



Destatis zverejní spresnené údaje 13. augusta.