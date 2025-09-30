Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Nemecku zrýchlila v septembri na tohtoročné maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 2,4 % po 2,2-percentnom raste minulý mesiac.

Autor TASR
Wiesbaden 30. septembra (TASR) - Inflácia v Nemecku sa v septembri zrýchlila, už druhý mesiac v rade, pričom dosiahla najvyššiu úroveň v tomto roku. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 2,4 % po 2,2-percentnom raste minulý mesiac. Znamená to najvyššiu mieru inflácie od decembra minulého roka, v ktorom dosiahla 2,6 %.

Prekonala aj odhady analytikov. Tí síce počítali so zrýchlením inflácie, odhadovali však, že sa posunie iba na 2,3 %.

Aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny energií a potravín, sa v septembri zrýchlila. Dosiahla 2,8 % oproti úrovni 2,7 %, ktorú vykazovala predchádzajúce tri mesiace.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Nemecku zvýšili v septembri o 0,2 %. Aj v tomto prípade to predstavuje zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien, ktoré sa v auguste v porovnaní s júlom zvýšili o 0,1 %.

Vývoj v najväčšej európskej ekonomike by mohol naznačovať vývoj inflácie v celej eurozóne. Príslušné údaje zverejní štatistický úrad Európskej únie Eurostat v stredu 1. októbra. Analytici očakávajú, že inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila na 2,2 % z augustovej úrovne 2 %, teda z úrovne, ktorá predstavuje inflačný cieľ Európskej centrálnej banky.
