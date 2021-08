Inflácia v Rusku dosiahla 5-ročné maximum

Moskva 25. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Rusku zaznamenali za posledný týždeň mierny rast, v dôsledku čoho sa medziročná miera inflácie dostala na 5-ročné maximum. To opäť zvyšuje tlak na centrálnu banku, aby na najbližšom zasadnutí znovu zvýšila úrokové sadzby.



Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli za týždeň do 23. augusta o 0,01 %, uviedol v stredu ruský štatistický úrad Rosstat, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters. V medziročnom porovnaní tak rast cien dosiahol k tomuto dátumu 6,68 %, čo je najvyššia miera inflácie od augusta 2016.



V reakcii na najnovšie údaje štatistického úradu VTB Capital uviedol, že svoj odhad vývoja tohtoročnej inflácie opätovne zvýšil. Z pôvodnej prognózy miery inflácie v tomto roku na úrovni 5,9 % ju upravil na 6,1 %.



Najbližšie zasadnutie centrálnej banky, ktorej inflačný cieľ je stanovený na 4 %, bude 10. septembra. Na ňom banka rozhodne o prípadnom ďalšom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby. Ak tak urobí, zvýši ju už piaty raz v tomto roku. Naposledy ju zvýšila koncom júla, a to až o 100 bázických bodov na 6,5 %.