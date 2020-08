Inflácia v Španielsku sa v júli prepadla hlbšie do záporného pásma

Madrid 13. augusta (TASR) – Medziročná miera inflácie v Španielsku sa v júli prepadla hlbšie do záporného pásma tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického úradu INE.



Podľa najnovších výsledkov INE sa index spotrebiteľských cien vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v júli znížil medziročne o 0,6 % po júnovom poklese o 0,3 %. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.



Podobne aj v medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v súlade s rýchlym odhadom v júli klesli o 0,9 % po náraste o 0,5 % v júni.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Španielska sa v júli znížil medziročne o 0,7 % po júnovom poklese o 0,4 %.



K zápornej miere inflácie prispelo zníženie cien potravín, nápojov a tabaku, bývania, cien hotelov, reštaurácií, nákladov na rekreáciu a kultúru a komunikačných služieb. Nárast cien oblečenia a obuvi, dopravy a výdavkov na zdravie pokles celkového indexu spotrebiteľských cien nedokázal zmierniť.