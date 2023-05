Inflácia v Španielsku spomalila na takmer dvojročné minimum

Madrid 30. mája (TASR) - Miera inflácie v Španielsku sa v máji spomalila, pričom rozsah spomalenia bol výraznejší, než sa čakalo a inflácia dosiahla takmer dvojročné minimum. Rovnako sa vyvíjala aj jadrová inflácia. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje španielskeho štatistického úradu. Informoval o tom server tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v máji medziročne o 3,2 % oproti aprílovému rastu na úrovni 4,1 %. To je najslabšie tempo rastu spotrebiteľských cien od júla 2021. Analytici so spomalením inflácie počítali, očakávali však, že ceny sa v máji zvýšia o 3,5 %. Na druhej strane, inflácia je naďalej výrazne nad strednodobým cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý banka stanovila na 2 %.



K zmierneniu inflácie tento mesiac prispel pokles cien pohonných látok a miernejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny energií a potravín. Dosiahla 6,1 %, čo je najnižšia jadrová inflácia od júla 2021.