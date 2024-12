Inflácia v Spojenom kráľovstve dosiahla osemmesačné maximum

Londýn 18. decembra (TASR) - Rast inflácie v Spojenom kráľovstve sa v novembri zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za osem mesiacov. Ale rast cien služieb, ktorý pozorne sleduje centrálna banka (Bank of England, BoE), zostal stabilný. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa OSN index spotrebiteľských cien (CPI) sa v novembri 2024 zvýšil medziročne o 2,6 % po náraste o 2,3 % v októbri. Miera inflácie sa tak výrazne vzdialila od septembrovej úrovne 1,7 %, keď prvýkrát takmer za tri a pol roka klesla pod cieľ BoE vo výške 2 %.



Novembrová inflácia bola najvyššia od marca a zhoduje sa s odhadmi ekonómov. Minulý mesiac rástli rýchlejšie náklady na bývanie (3 % oproti 2,9 % v októbri), a tiež ceny potravín a nealkoholických nápojov (2 % oproti 1,9 %). Okrem toho ceny dopravy klesli oveľa menej (-0,9 % oproti -1,9 %), zatiaľ čo rast cien služieb bol stabilný na úrovni 5 %.



Jadrová inflácia bez nestálych cien energií a potravín stúpla v novembri na 3,5 % z októbrových 3,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili len o 0,1 % po náraste o 0,6 % v októbri.



"Rast inflácie, ktorý dosiahol najvyššiu úroveň od marca, podčiarkuje pretrvávajúce cenové tlaky v ekonomike Spojeného kráľovstva," povedal Martin Sartorius, hlavný ekonóm Konfederácie britského priemyslu.



BoE sa obáva pretrvávajúceho silného rastu miezd. Očakáva sa pritom, že nové zvýšenie daní pre zamestnávateľov od apríla sa následne premietne do vyšších cien.



Niektorí ekonómovia predpovedali, že v roku 2025 inflácia pravdepodobne dosiahne 3 %.