Inflácia v Tokiu dosiahla v auguste takmer ročné minimum

Tokio 25. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v japonskom hlavnom meste spomalili v auguste tempo rastu, pričom inflácia sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer rok. Navyše zmiernenie zaznamenala aj jadrová inflácia, naďalej sa však drží vysoko nad inflačným cieľom japonskej centrálnej banky. Uviedlo to japonské ministerstvo vnútorných záležitostí. Informovali o tom agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Tokiu v auguste 2,9 %, čo predstavuje najnižšiu infláciu od septembra minulého roka, v ktorom dosiahla 2,8 %. Rast spotrebiteľských cien bol miernejší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali so zmiernením na 3 % z júlovej úrovne 3,2 %.



Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny čerstvých potravín. Tá dosiahla v Tokiu 2,8 % oproti 3 % v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade bola nižšia, než očakávali analytici. Tí počítali so zmiernením jadrovej inflácie na 2,9 %.



Opäť to bola najnižšia inflácia od septembra 2022, v ktorom dosiahla rovnako 2,8 %. Napriek pozitívnemu vývoju sa však jadrová inflácia drží už 15 mesiacov výrazne nad inflačným cieľom japonskej centrálnej banky, ktorá ho stanovila na 2 %.



Navyše jadrová inflácia nezahrnujúca čerstvé potraviny ani energie zotrvala na 4-percentnej úrovni. Táto jadrová inflácia, ktorá je lepším ukazovateľom širších cenových trendov a je aj pozornejšie sledovaná centrálnou bankou, ukazuje, že inflačné riziko sa drží naďalej dosť vysoko.