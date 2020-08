Inflácia v USA zrýchlila v júli výraznejšie, než sa očakávalo

Washington 12. augusta (TASR) – Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli minulý mesiac omnoho výraznejšie, než sa odhadovalo. Vysoká miera nezamestnanosti by však mala držať infláciu naďalej pod kontrolou.



Americké ministerstvo práce v stredu informovalo, že spotrebiteľské ceny vzrástli v júli medzimesačne o 0,6 %. To je rovnaké tempo rastu ako v júni a zároveň vyššie tempo, než sa čakalo. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že miera inflácie sa v júli zmierni na 0,3 %.



V medziročnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1 % po 0,6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade údaje prekonali očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie iba na 0,8 %.