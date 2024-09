Inštitút IfW predpovedá Nemecku pokles ekonomiky v roku 2024

Kiel 4. septembra (TASR) - Renomovaný nemecký inštitút pre svetovú ekonomiku (Institut für Weltwirtschaft, IfW) v stredu zhoršil svoju prognózu pre najväčšiu európsku ekonomiku v roku 2024. Očakáva pritom, že sa jej výkon mierne zníži, čo znamená, že bude pokračovať v poklese z minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Kielský inštitút vo svojej jesennej prognóze predpovedá, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v tomto roku klesne o 0,1 %. V predchádzajúcom letnom odhade ešte predpokladal jeho nárast o 0,2 %.



Slabá súkromná spotreba, ktorá by podľa IfW mala vzrásť len o 0,4 %, zhoršuje vyhliadky nemeckej ekonomiky. Domácnosti držia totiž svoje výdavky na uzde aj napriek rastúcim reálnym príjmom, uviedol IfW.



Spracovateľskému priemyslu predpovedá inštitút v tomto roku pokles o 2,7 % a stavebníctvu o 4,3 %. Poznamenal tiež, že neistota v oblasti hospodárskej politiky zasiahla investičné výdavky.



"Celkovo a do budúcnosti sa nemecká ekonomika potáca smerom k slabému, anemickému zotaveniu, čiastočne preto, že hospodárska politika nie je schopná nastaviť spoľahlivý kurz," povedal šéf prognóz IfW Stefan Kooths.



"Nemecká ekonomika čoraz viac čelí kríze, ktorá nie je len cyklickej, ale aj štrukturálnej povahy," uviedol šéf IfW Moritz Schularick.



Škrty v rozpočte koaličnej vlády označil za "bremeno" a vyhlásil, že obrat v menovej politike Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá v júni prvýkrát znížila kľúčový úrok z rekordného maxima, prišiel pre Nemecko "príliš neskoro".



Jadro nemeckého priemyslu sa podľa neho príliš dlho bránilo zmenám a diskusia o azyle negatívne ovplyvnila diskusiu o potrebe prilákať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. "Kým to tak zostane, môžeme sledovať, ako sa naše možnosti rastu zmenšujú," dodal.



V nasledujúcich rokoch predpovedá inštitút oživenie nemeckej ekonomiky. Konkrétne v roku 2025 podľa jesennej prognózy očakáva zvýšenie HDP o 0,5 % a v nasledujúcom roku 2026 o 1,1 %. Inštitút tiež odhaduje, že spotrebiteľské ceny vzrastú v roku 2024 o 2,2 % a potom sa tempo ich rastu spomalí na 2 % v rokoch 2025 aj 2026. Mieru nezamestnanosti v tomto roku odhaduje na úrovni 6 %, v roku 2025 jej mierne zvýšenie na 6,1 % a v roku 2026 pokles na 5,9 %.